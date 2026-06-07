Очереди на Крымском мосту выросли до 858 машин после открытия движения

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено после временной приостановки, образовались очереди с обеих сторон на 858 автомобилей. Официальное сообщение об открытии проезда для транспортных средств опубликовано в канале в МАКС « Крымский мост » в 11:00.

В связи с возобновлением движения на подходах к мосту сформировались очереди из автомобилей. Они ждут прохождения обязательной процедуры ручного досмотра.

Так, со стороны Тамани (Краснодарский край) к настоящему моменту скопилось 450 транспортных средств. Примерное время ожидания для водителей на данном направлении составляет около двух часов.

Аналогичная дорожная ситуация фиксируется и со стороны Керчи (Республика Крым). Там в очереди на ручной досмотр сейчас находится 408 транспортных средств. Водителям, следующим с полуострова на материк, также придется провести в ожидании проезда около двух часов.

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