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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 7–9 июня

6 июня на территории гослесфонда Московской области произошли 2 пожара в Хорловском участковом лесничестве и в Кудиновском участковом лесничестве. Пожары были потушены в день выявления, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

7 июня на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

8 июня на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

9 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском и Клинском лесничествах — II класс.

В ближайшие дни температура будет плюс 24-31С, ночью — плюс 11-18С. Синоптики обещают почти безоблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.