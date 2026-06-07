Россияне пожаловались на нашествие клещей в Турции из-за очень холодной зимы

Российские туристы, отдыхающие на турецком побережье, начали массово жаловаться на резкое увеличение численности клещей вблизи курортных зон и пляжей. О проблеме рассказала москвичка Наталия, арендующая жилье на длительный срок, сообщает Telegram-канал SHOT .

Она в начале апреля прилетела на три месяца в курортный город Махмутлар, расположенный в 12 километрах от Аланьи. Наталия сняла квартиру на первом этаже в одном из местных жилых комплексов и регулярно выпускала своих домашних питомцев во двор на прогулку. Через некоторое время животные начали приносить на шерсти десятки клещей.

Теперь туристка вынуждена проводить тщательный осмотр питомцев после каждого выхода на улицу, чтобы не допустить распространения паразитов по жилым комнатам. «Улов» только с одной прогулки может достигать 10 клещей. Для борьбы с ними россиянка использует специализированные капли на холку и другие местные средства.

Как отмечают отдыхающие, массовое появление клещей в курортных районах Турции в этом сезоне, как и в ряде регионов России, связано с последствиями аномально холодной зимы. Она создала специфические условия для их распространения.

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