Молдавия перестанет существовать как государство при объединении с Румынией

Потенциальное объединение Молдавии с Румынией неизбежно приведет к полному распаду государства. Для Бухареста это будет дорогим процессом, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) лидер оппозиционной партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

Он прокомментировал недавние заявления действующего президента страны Майи Санду. В интервью британским и французским СМИ она подчеркнула, что проголосовала бы за присоединение к Румынии на гипотетическом референдуме. Политик назвала данный шаг сценарием ускоренной интеграции в Европейский союз на фоне сложной международной обстановки.

По словам Додона, реализация подобного плана мгновенно запустит негативные процессы внутри страны. В частности, регион Гагаузия воспользуется своим законным правом на самоопределение и объявит о независимости, а Приднестровье окончательно разорвет любые связи с Кишиневом. В результате крах государственности спровоцирует серьезнейший геополитический кризис на границах ЕС.

Лидер социалистов убежден, что против ликвидации молдавского суверенитета выступят не только в Брюсселе, но и в самом Бухаресте. Вхождение республики в состав Румынии потребует предоставления ей особого юридического статуса. Это превратит унитарное государство в федеративное. Этот процесс Додон охарактеризовал как «взрывоопасный» и крайне дорогостоящий для румынской стороны.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.