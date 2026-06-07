Сергею Гармашу запретили пить алкоголь и есть сладкое из-за проблем со здоровьем

Актер Сергей Гармаш столкнулся с обострением гастрита. Теперь ему нельзя пить спиртное и есть сладкое, сообщает Mash .

Звезда «Чебурашки» пожаловался на боли в животе и слабость. Его экстренно доставили с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. В больнице 67-летний актер прошел обследование. Кровотечения в желудке не нашли, но медики выявили обострение гастрита.

Гармаша выписали на следующий день. Теперь ему нужно соблюдать строгую диету, включающую дробное 8-разовое питание, запрет на алкоголь, газированные напитки, острое, сладкое, соленое и жареное. Ему предстоит лечить желудок.

По словам представителей Гармаша, сейчас артист находится в нормальном состоянии. Обострение гастрита не повлияет на график съемок и выступлений в театре.

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