Слепоглухой петербуржец смог окончить вуз с красным дипломом и стать юристом

Слепоглухой житель Санкт-Петербурга смог осуществить свою мечту и стал юристом. Он живет полной жизнью и помогает людям с инвалидностью разбираться в вопросах прав, льгот и социальной поддержки, сообщает «Mash на Мойке» .

Александр Жолнеровский потерял зрение на первом курсе университета. На последнем курсе, за три месяца до государственных экзаменов, пропал слух. Парню пришлось заново ориентироваться в пространстве, осваивать шрифт Брайля и дактиль. Сдавать экзамены ему пришлось с помощью переводчика.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Александр с отличием окончил бакалавриат и магистратуру. Сейчас он работает юристом в благотворительном фонде «Дом слепоглухих», а также ведет сообщество. Александр помогает инвалидам, а также стремится к тому, чтобы люди больше узнавали о жизни слепоглухих.

Парню помогает пес-поводырь Батон. По словам Александра, прогулки с животным помогают ему поддерживать физическую форму — из-за болезни у него хуже двигается левая рука, есть шаткость походки. Также в свободное время юрист любит посещать музеи, а еще он увлекается научной фантастикой и спортом.

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