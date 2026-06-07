В Подмосковье отметили День русского языка литературными фестивалями и интеллектуальными квизами

В Московской области отметили День русского языка, приуроченный ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

«По всему Подмосковью в честь праздника прошло более 30 мероприятий, к которым присоединились порядка 1200 человек. Молодежь и жители региона приняли участие в литературных чтениях, интеллектуальных квизах, мастер-классах по каллиграфии, театральных постановках по мотивам произведений Пушкина, а также тематических кинопоказах и выставках», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В Истре для школьников организовали тематический мультпоказ «Сказка о царе Салтане». После просмотра зрители приняли участие в викторине по произведениям классика.

В Коломне прошла выставка народных музыкальных рукотворных инструментов. Гости познакомились с традиционными инструментами и узнали об истории их создания.

В Долгопрудном в парке развернулась театральная программа с участием Детской театральной школы «Семья». Чтецы из ведущих театральных институтов России декламировали стихотворения Пушкина, а юные артисты исполнили музыкальные номера.

В Красногорске молодые люди собрались на литературные чтения произведений Пушкина, квест по творчеству поэта и мастер-классы по каллиграфии. Участники переписывали строки из стихотворений классика старинными перьями.

«Очень здорово, что праздник прошел в таких различных форматах. Я узнала много нового о творчестве Пушкина и смогла попробовать себя в каллиграфии. Такие мероприятия помогают по-новому взглянуть на знакомые с детства произведения и лучше понимать богатство русского языка», — рассказала участница мероприятия Марина Руденко.

В Балашихе прошла командная игра, где участники объясняли иностранные слова, используя только русские аналоги. В Бронницах работала литературная гостиная «Пушкин. Цифровой» в онлайн-формате, где рассказывали о жизни и творчестве поэта. Также там прошел мастер-класс по письму старинными чернилами на основе дубовых галлов.

В Рузе прошел «Пушкинский экспресс» с интерактивной викториной «Узнай сказку по предмету».

В Солнечногорске специалисты молодежного центра провели литературный квиз «По дорогам сказок А. С. Пушкина» для старшеклассников. В Реутове волонтеры и молодогвардейцы организовали литературно-музыкальный вечер с чтением любимых стихов и игрой на гитарах.

В Дмитровском прошли мастер-классы по каллиграфии и интеллектуальный квиз на знание произведений Пушкина. В Егорьевске состоялся квест по произведениям и творчеству поэта.

Все мероприятия прошли в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

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