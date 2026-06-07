Воробьев: в новом госпитале в Балашихе создадут реабилитационный центр

В новом военном госпитале, который строится в Балашихе по президентскому проекту, планируется открыть современный реабилитационный центр для участников СВО и других пациентов, нуждающихся в восстановлении здоровья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы «Будем жить» на Первом канале.

Ранее Андрей Воробьев поддержал инициативу участника СВО Виктора Шерстнева по созданию фитнес-зала и реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Имеет большое значение, кто именно реабилитолог, кто работает в этом центре. Правильно было сказано, что это и врачи, и волонтеры. Вы знаете, мы воспользовались идеей Виктора, и в одной из новых поликлиник в Лобне <...> мы открыли реабилитационный центр. Он работает и для тех, кто получил ранения, и для старшего поколения. И в Балашихе мы сейчас реализуем очень большой президентский проект по строительству госпиталя», – рассказал Воробьев.

Он отметил, что наработанный опыт пригодится для оказания эффективной помощи бойцам СВО.

«Я уверен, что там (в Балашихе – ред.) реабилитационный центр мы тоже с вами сделаем, для того чтобы все наработки, опыт, опытные специалисты, которые приезжают к нам, могли максимально оказать поддержку и тем, кто получил ранения, и тем, кто в этом нуждается. Как правило, это старшее поколение», – отметил губернатор.

Воробьев уточнил, что обмен опыта в этом направлении между регионами очень важен.

«Я уверен, что в регионах такие центры есть, но опыт всегда полезен. Мы друг у друга учимся, в том числе и по этому центру. Нам важно было не только сделать его. Важно, чтобы он максимально был загружен. И, конечно, по-прежнему очень много зависит от врачей, тех, кто ставит на ноги. Я думаю, мы таких с вами вместе найдем», – резюмировал губернатор Подмосковья.

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