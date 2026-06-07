Благотворительный турнир по футболу в поддержку Сони Кормишиной провели в Балашихе

Сегодня на стадионе «Пехорка-лес» встретились команды из 10 предприятий и организаций Балашихи. Главная цель состязаний — помощь 13-летней Соне Кормишиной, которая борется с последствиями детского церебрального паралича.

Организатор турнира — основатель проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева. Встреча объединила представителей городской администрации, неравнодушных жителей, спортсменов. На футбольное поле вышли игроки из ПАО АК «Рубин», гипермаркета «Глобус», автошколы IDRIVER, АО НИИИ, ММК24, ООО «Фабрика вентиляции ГалВент», «Балашихинских коммунальных систем», УК «Апполон», ЗАО «Акзо Нобель Декор» и группы компаний «Белый парус».

Инна Кормишина, мама Сони, рассказала, что диагноз ДЦП ее дочери поставили, когда ей исполнился один год. С тех пор жизнь семьи наполнилась поездками, массажем, ЛФК и множеством усилий ради каждого маленького шага вперед. Инна пояснила, что не так давно Соня проходила реабилитацию в центре Шамарина в Калуге. После него у девочки появились заметные улучшения. Соня научилась передвигаться с коляской, а потом ходить с опорными тростями.

«Соня еще перенесла две операции, после которых тоже нужна очень длительная реабилитация, — рассказала мама девочки. — Мы двигаемся вперед, у нас все получается, слава богу. Соня очень целеустремленная, сильная. У нее большой потенциал. Мы верим в нее. Самое главное — она хочет научиться сама ходить». Инна также поблагодарила фонд «Мир для всех» и его руководителя Татьяну Маланину, которая познакомила ее с Анной Пономаревой, а также всех, кто откликнулся на призыв о помощи, отметив, что поддержка дает семье силы двигаться дальше.

Во время турнира футбольное поле стадиона разделили на две части. Футболисты играли на них параллельно. 10 команд поделили на 2 группы. Один тайм длился 15 минут. Игра проходила в формате 6×6.

Представитель команды ПАО АК «Рубин» Роман Шуралев пояснил, что от их предприятия на турнире выступали сразу две команды: один состав более сильный, другой — послабее. Самое главное — не победа, а участие, тем более ради такой благой цели, отметил Роман.

Социальный предприниматель и основатель проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева рассказала, что многие предприятия поддерживают проект не первый год и нередко помогают даже вне турниров — оперативно оплачивая реабилитацию, если помощь нужна срочно. В этот раз благодаря турниру для Сони удалось собрать более полумиллиона рублей. Все средства отправятся на ее реабилитацию.

Проект Анны Пономаревой «Благотворительный матч» — лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье». Он реализуется в Балашихе с 2018 года: за это время состоялось 12 турниров, а помощь в оплате лечения и реабилитации получили 50 детей с тяжелыми заболеваниями.

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