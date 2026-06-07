Взрослые квадроберы и фурри устраивают массовые сходки по всей России

Квадроберы и фурри повзрослели в России — теперь вместо детей маски животных надевает молодежь в возрасте от 15 до 30 лет, сообщает SHOT .

Молодые люди устраивают массовые сходки в костюмах кошек и собак по всей России. Взрослых квадроберов заметили в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске, Екатеринбурге. В мероприятиях участвуют студенты, айтишники и представители других профессий.

Многие люди посещают такие сходки в костюмах стоимостью в десятки и даже сотни тысяч рублей. Если раньше квадроберы только прыгали в парках и выкладывали в соцсети видео, то теперь представители этой субкультуры знакомятся, общаются, устраивают фотосессии, косплей-дефиле и совместные прогулки.

По словам некоторых квадроберов, в костюмах им проще заводить новых друзей, так как в обычной жизни им мешают застенчивость, тревожность и комплексы. Участники сходок отмечают, что подойти к человеку в маске животного им легче, чем к обычному незнакомцу без костюма.

Сейчас фурри называют себя «новым поколением, ломающим все стереотипы».

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