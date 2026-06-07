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Поставки яблок из Бразилии в Россию выросли почти в шесть раз

Поставки яблок из Бразилии в Россию в мае выросли почти в шесть раз в годовом выражении, достигнув почти 3 млн долларов, сообщает РИА Новости .

В месячном выражении, по сравнению с апрелем, экспорт вырос на треть. В середине весны Россия ввезла бразильские яблоки на 2,2 млн долларов.

По итогам мая Россия стала третьей в мире по объему закупок яблок у Бразилии. Также в первую пятерку вошли Индия, Саудовская Аравия, Португалия и Ирландия.

Таким образом, поставки бразильских яблок в Россию остались на пятилетних максимумах.

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