В ОП предложили ввести в школах факультатив по деловому и личному этикету

В школах необходимо проводить факультативные уроки по обучению детей личному, деловому и семейному этикету. С такой инициативой выступил на ПМЭФ заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб, сообщает ТАСС .

По его мнению, нужно записать соответствующие рекомендации каждой школе, чтобы такие уроки проводились во всех классах. На них можно приглашать и родителей.

Гриб отметил, что на факультативах детям будут рассказывать о том, как вести себя в школе с одноклассниками, с учителями, со взрослыми, с пожилыми. Он считает, что в учебных заведениях должна быть «наглядная агитация» с правилами этикета.

«Сейчас мы общаемся друг с другом, смотря в мобильные телефоны, гаджеты. Это недопустимо», — отметил он, добавив, что общению по телефону тоже надо учить.

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