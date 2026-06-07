В ОП предложили ввести в школах факультатив по деловому и личному этикету
В школах необходимо проводить факультативные уроки по обучению детей личному, деловому и семейному этикету. С такой инициативой выступил на ПМЭФ заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб, сообщает ТАСС.
По его мнению, нужно записать соответствующие рекомендации каждой школе, чтобы такие уроки проводились во всех классах. На них можно приглашать и родителей.
Гриб отметил, что на факультативах детям будут рассказывать о том, как вести себя в школе с одноклассниками, с учителями, со взрослыми, с пожилыми. Он считает, что в учебных заведениях должна быть «наглядная агитация» с правилами этикета.
«Сейчас мы общаемся друг с другом, смотря в мобильные телефоны, гаджеты. Это недопустимо», — отметил он, добавив, что общению по телефону тоже надо учить.
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