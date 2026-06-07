В Москве у водителя за отказ от медосвидетельствования конфисковали Land Rover

В Москве суд вынес приговор 47-летнему мужчине, который повторно управлял автомобилем в нетрезвом виде и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В качестве наказания у мужчины конфисковали внедорожник Land Rover Freelander 2 стоимостью 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По материалам дела, три месяца назад москвич уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ему назначили штраф в размере 45 тыс. рублей и лишили водительских прав на полтора года.

Несмотря на действующий запрет, мужчина снова сел за руль своего автомобиля и был остановлен сотрудниками правоохранительных органов в столичном районе Солнцево. Пройти установленную законом проверку на состояние опьянения водитель в очередной раз отказался.

В ходе судебного разбирательства фигурант свою вину не признал. Он утверждал, что машиной управлял его приятель, а когда внедорожник застрял в яме, спутник «отправился за помощью».

Подсудимый настаивал, что сам он якобы «только лишь пытался выехать из ямы». При этом отказ от медосвидетельствования мужчина объяснил страхом, что в его организме могут обнаружить следы наркотических средств, которые он употреблял незадолго до инцидента.

Суд признал москвича виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на срок два с половиной года. Кроме того, на основании положений Уголовного кодекса РФ, принадлежащий осужденному Land Rover был изъят и обращен в собственность государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.