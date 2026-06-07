В Подмосковье прошел форум молодых семей Подмосковья

В Домодедово на территории парка «Елочки» состоялся «„Семейный фестиваль на газоне" . Форум молодых семей Подмосковья » . Организаторами выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области и региональное отделение Движения Первых, сообщила пресс-служба министерства.

«Второй год подряд мы проводим масштабный форум для молодых семей Подмосковья. Нам важно создавать пространство, где родители могут обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и просто отдохнуть вместе с детьми. Сегодня в Домодедово собралось порядка 3000 участников. Фестиваль стал площадкой, где молодые мамы и папы — с детьми и без — могли вместе провести время, поучаствовать в мастер-классах, посетить образовательные лекции и насладиться выступлениями творческих коллективов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Деловая часть форума началась с заседаний Клуба молодых семей. Участники обсудили векторы развития клубных пространств в муниципальных образованиях, механизмы вовлечения новых участников. Особое внимание было уделено вопросам воспитания детей, создания благоприятной атмосферы в семье и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Параллельно прошла интерактивная лекция от университета «Синергия», посвященная возможностям искусственного интеллекта в повседневной жизни и образовании.

В рамках форума прошли лекции, семинары и квизы, посвященные различным аспектам семейной жизни. Например, в интерактивной зоне гости могли пройти экспресс-скрининг резюме от Сбербанка и принять участие в онлайн-квизе по финансовой грамотности.

Для того чтобы молодые родители познакомились с основами безопасности, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области провели для них показательные занятия в рамках образовательного блока. Участники учились оказывать первую помощь, надевать боевую одежду пожарного, вязать альпинистские узлы и транспортировать условного пострадавшего.

Творческая программа развернулась на аллее активностей. Родители и дети расписывали панамы и шопперы, создавали коллажи, плели браслеты и мастерили поделки своими руками, а также участвовали в мастер-классе по нейроанимации и рисованию китайских иероглифов хной. Для самых маленьких работала зона аквагрима.

Культурно-развлекательная программа на главной сцене открылась флешмобом «Совета Первых». Перед гостями выступили ансамбль народного танца «Золотая туфелька» и цирковая студия. Завершился этот блок выступлением кавер-группы «Шведов Шоу», выступлением шоу барабанов и физико-химическим шоу.

На площадке «Совет Первых» были доступны настольные игры. В зоне «Родные-Любимые» прошли буккроссинг и акция «Теплые страницы», в рамках которой участники делали книжные закладки. Волонтеры Подмосковья организовали работу фотобудки и провели «Лото Движения Первых», а чтобы приобщить семьи к здоровому образу жизни, устроили «Веселые старты».

Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения. Памятные дипломы и подарки получили самые активные семьи фестиваля и участники конкурса «Это у нас семейное».

«„Семейный фестиваль на газоне“ — это мероприятие, которое объединяет семьи и создает атмосферу радости и сотворчества. Мы гордимся тем, что можем предоставить площадку для активного отдыха и взаимодействия, где каждый участник мог раскрыть свой потенциал и насладиться временем с близкими, а также узнать о возможностях в регионе. В этом году мы собрали около трех тысяч участников. Вместе с ними мы создавали яркие моменты и поддерживали друг друга в стремлении к здоровому образу жизни, активному взаимодействию и, конечно, популяризировали семейные ценности нашей страны!», — сказала председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

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