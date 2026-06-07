Воробьев поддержал проект реабилитационного центра героя СВО из Балашихи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу участника СВО Виктора Шерстнева по созданию фитнес-зала и реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. О проекте бывший танкист рассказал на съемках программы «Будем жить» на Первом канале.

Виктор Шерстнев, танкист, кадровый военный, с первого дня со своим подразделением прорывался к Николаеву. В одном из боев машину его товарищей подбили. Виктор прикрыл сослуживца своим танком и в одиночку бросился эвакуировать раненых бойцов под плотным огнем противника.

В момент, когда Виктор возвращался в свой танк, осколок попал ему в поясницу и повредил спинной мозг. Ноги отказали сразу, но он не стал отдавать команду на отступление и продолжил сражаться. Только в госпитале стало понятно, насколько серьезным было ранение — отказала вся нижняя часть тела.

Когда Виктор осваивал новые тренажеры, у него родилась идея создать свой фитнес-зал для людей, которые так же, как и он, оказались в инвалидном кресле, чтобы они могли поддерживать себя в форме, не уезжая на долгую реабилитацию в специальные центры.

Виктор разработал проект, составил смету и подготовил документацию.

На съемках программы «Будем жить» эту идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У Виктора родилась идея, смысл которой заключается в том, чтобы создать реабилитационный центр для всех, кто нуждается в современном оборудовании, методиках. И наш глава Балашихи, соответственно, предложил решение этого вопроса прямо в центре города для того, чтобы ваш проект мы под вашим руководством успешно реализовали», – сказал Воробьев.

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