сегодня в 12:54

Опубликованы кадры последствий пожара на 8 тыс квадратов на складе в Марий Эл

РЕН ТВ опубликовал видео тушения пожара площадью восемь тыс. «квадратов» на складе в Республике Марий Эл. Он мог начаться из-за неисправности в электрической проводке.

Огонь охватил более чем 10 этажей. Предварительная сумма нанесенного ущерба — 1 млрд рублей.

Местный житель рассказал, что пожар был очень сильным. Все сгорело быстро, здания склада буквально «сложились».

На опубликованном видео видно, что строения полностью уничтожены, а внешняя часть конструкций покрылась гарью.

Возгорание произошло в Волжске около 05:10. Инцидент случился в производственно-складском здании на Йошкар-Олинском шоссе. Огонь быстро распространился по объекту.

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