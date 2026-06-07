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В Волжске Марий Эл вспыхнул крупный пожар на складе площадью 8 тыс «квадратов»

В городе Волжске Республики Марий Эл ликвидируют крупное возгорание в промышленной зоне. Пожар вспыхнул 7 июня около 05:10, сообщает в МАКС пресс-служба прокуратуры региона.

Возгорание случилось в производственно-складском здании. Оно расположено на Йошкар-Олинском шоссе.

По предварительной информации, огонь быстро распространился по постройке. Площадь возгорания достигла почти 8 тыс. квадратных метров.

На месте происшествия в усиленном режиме работают экстренные службы. Задействованы пожарно-спасательные подразделения.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Волжская межрайонная прокуратура официально взяла под контроль установление всех причин, повлекших за собой масштабное ЧП.

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