В Новосибирской области в результате ДТП погиб человек

В результате ДТП с тремя машинами в Чулымском районе Новосибирской области погиб один человек, сообщает Госавтоинспекции региона на платформе «Макс».

Кроме того, в аварии пострадали четыре человека.

Отмечается, что водитель «ВАЗа» был экстренно госпитализирован, где умер. Двух его пассажиров, а также водителя и пассажира Volkswagen увезли в больницу.

Авария произошла на территории Чулымского района на 1 150 км автодороги Р-254 «Иртыш».

Предварительно, на 42-летний водитель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Jetta со стороны Омска в направлении Новосибирска, при обгоне в разрешенном месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-2114» под управлением 17-летнего водителя, не имеющего права управления транспортным средством. После этого автомобиль Volkswagen столкнулся с попутным грузовым автомобилем MAN.

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