Мужчина без прав похоронил четырех своих пассажиров в жутком ДТП в Кузбассе

Водитель без прав устроил жуткое ДТП В Кемеровской области — Кузбассе. В результате погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 6 июня на 46 километре автодороги «Гурьевск-Малая Салаирка-Горскино-Урск». Предварительно, ее виновником стал 39-летний водитель автомобиля Nissan AD. У мужчины не было прав на управление транспортным средством.

Он нарушил требования правил расположения транспортных средств на дороге, выехал на обочину, а затем съехал в кювет, не справившись с управлением. В результате погиб он сам, а также трое пассажиров в возрасте 10, 62 и 67 лет.

Также пострадала еще одна 37-летняя пассажирка. Она госпитализирована. Полицейские направили материалы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

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