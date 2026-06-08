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Пашинян заявил о победе его партии на парламентских выборах в Армении

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей политической силы на очередных парламентских выборах, сообщает ТАСС .

«7 июня 2026 года прошли очередные парламентские выборы, и по результатам выборов победила партия „Гражданский договор“, — заявил он.

В голосовании приняли участие 1 476 597 граждан.

В выборах принимали участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном.

На внеочередных выборах в парламент Армении 20 июня 2021 года явка составила 49,41%. Тогда свое избирательное право реализовали 1 281 911 человек.

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