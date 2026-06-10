Москве предсказали «сдвинутый» рабочий день из-за жары

Из-за усиливающейся жары Москве в будущем вероятно придется менять городской уклад — от архитектуры до графиков работы, сообщил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Во-первых, необходимо увеличение количества парков, скверов, зеленых крыш, вертикального озеленения. Деревья становятся не просто украшением, а необходимой инфраструктурой для борьбы с жарой. Также нужен переход к более светлым, отражающим солнечный свет материалам для фасадов и кровель и использование „холодных“ покрытий», — сказал Толкачев.

Он добавил, что необходима разработка более эффективных систем естественной и искусственной вентиляции зданий, использование навесов, козырьков, жалюзи для снижения солнечного нагрева. Не исключено, что в особо жаркие периоды будет пересматриваться график работы, чтобы избежать пиковых нагрузок в самые знойные часы.

«Может быть более актуальным „сдвинутый“ рабочий день. Возможна и оптимизация работы общественного транспорта, чтобы минимизировать дискомфорт пассажиров. Также более активное использование подземного транспорта или электротранспорта, который, в отличие от двигателей внутреннего сгорания, не выделяет тепло напрямую в городскую среду. Увеличение нагрузки на энергосистемы из-за работы кондиционеров потребует новых решений по стабилизации и повышению эффективности», — отметил эксперт.

По оценке Толкачева, эти изменения, скорее всего, будут происходить постепенно, но тенденция к адаптации к новым климатическим реалиям очевидна. Городам будущего придется становиться более устойчивыми к температурным стрессам.

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