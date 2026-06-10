Женщину подбросило и ударило об авто, когда она перебегала дорогу в Улан-Удэ

Женщину-пешехода подбросило в воздух после удара о машину в Улан-Удэ, когда она перебегала дорогу на красный свет, сообщает РЕН ТВ .

45-летняя женщина хотела побыстрее попасть на другую сторону дороги, выбежала на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса автомобиля. За рулем легковушки находилась 24-летняя девушка, времени затормозить у нее не было.

В результате аварии женщина подлетела, перевернулась в воздухе и упала в нескольких метрах от места столкновения. Как рассказали в МВД Бурятии, пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Ранее мотоциклист наехал на пешехода на Страстном бульваре в Москве. Мужчина решил перебежать проезжую часть на красный.

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