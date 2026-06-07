Мотоциклист наехал на пешехода на Страстном бульваре в Москве

В Москве на Страстном бульваре произошло ДТП. Два человека доставлены в больницу, сообщает РЕН ТВ .

По информации очевидцев, мотоциклист начал движение на зеленый сигнал светофора. В это время пешеход решил перебежать проезжую часть на красный.

Байкер сбил мужчину. В результате водителя и пешехода отвезли в больницу.

На место ДТП приехали пожарные. Поврежденный транспорт залили пеной в целях безопасности.

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