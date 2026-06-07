В пути более 12 часов: рейс Москва — Сочи развернули в воздухе

Рейс «Уральских авиалиний» U6-279 Москва — Сочи должен был вылететь в 12:35 6 июня, однако отправление трижды переносили. Когда он пролетел треть пути, его развернули. Люди не могут добраться уже больше 12 часов, сообщает « Осторожно, новости ».

Пассажиры рассказали, что пробыли в самолете с 15:00 до 20:30 и им предложили только воду. При этом билет стоил 17 тысяч рублей, а оплаченный отель в Сочи пропадает.

После возвращения в Домодедово объявили, что нужна дозаправка, а затем вылет отменили. Ближе к полуночи авиакомпания начала формировать списки на ночлег в отеле. Также пассажирам сказали, что регистрация на рейс предположительно откроется в 5:00.

Ранее обломки беспилотника упали на проезжую часть и повредили автобус в Сочи.

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