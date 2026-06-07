Обломки БПЛА упали на проезжую часть и повредили автобус в Сочи

В Хостинском районе Сочи обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на проезжую часть. Поврежден автобус, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Взрывная волна выбила стекла маршрутного автобуса. В это время там находились 15 человек.

В результате случившегося пострадавших нет.

Кроме того, об обнаружении обломков дронов в Сочи и Сириусе заявили местные жители. На местах работают сотрудники экстренных служб.

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