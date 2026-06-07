США планируют передать союзникам в Персидском заливе иранские активы

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Администрация США планирует предоставить странам Персидского залива доступ к активам Ирана для компенсации ущерба, который Тегеран может им нанести, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По информации СМИ, американские власти намерены использовать иранские средства для поддержки союзников, восстановления и ликвидации последствий возможных будущих атак, а также рассматривают возможность покрытия уже причиненного ущерба.

Министр финансов США Скотт Бессент поручил специалистам оценить сумму урона, нанесенного Ираном этим государствам. Какие именно иранские активы будут задействованы, не уточняется.

Ранее Израиль перешел черту в попытках выяснить позицию США по Ирану.

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