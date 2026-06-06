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СМИ: Израиль перешел черту в попытках выяснить позицию США по Ирану

Израиль превысил допустимые пределы в методах получения информации о позиции США на переговорах с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По данным СМИ, хотя США и Израиль давно шпионят друг за другом и мирятся с этим, еврейское государство перешло границу, пытаясь добыть данные о переговорной стратегии Вашингтона с Тегераном.

Американская разведка предупредила руководство, что Израиль активизировал слежку за высокопоставленными американскими чиновниками, включая спецпосланника президента Стива Уиткоффа и заместителя военного министра Элбриджа Колби.

Один из американских чиновников отметил, что во второй президентский срок Трампа израильский шпионаж вышел из-под контроля.

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