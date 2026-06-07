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Ущерб от инфекционных заболеваний в России в 2025 году превысил 1,3 трлн рублей

Экономический ущерб от инфекционных болезней в России в 2025 году составил 1 341,7 млрд рублей, из которых свыше 27 млн пришлось на грипп, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Больше всего средств потребовало лечение острых инфекций верхних дыхательных путей — почти 1 167 млрд рублей. На втором месте ветряная оспа (53,7 млрд), на третьем — кишечные инфекции и пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии (30,6 млрд).

В пятерку самых затратных вошли также грипп и острые кишечные инфекции с установленными возбудителями — 18,5 млрд рублей.

На пять указанных инфекций пришлось 96,7% от общей суммы экономического ущерба, остальные 25 — лишь 3,3%.

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