Ловушка хайпа: почему «идеальные» свадьбы в Сети мешают быть счастливыми

Просмотр роликов с роскошными свадьбами, гендер-пати и предложениями руки и сердца перед тысячами зрителей может незаметно заставить человека обесценивать собственные отношения и важные жизненные события, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

«У таких публичных событий есть плюсы. Они создают яркие воспоминания, ощущение праздника, чувство поддержки окружающих. Некоторые пары спустя годы с теплом вспоминают, как тысячи людей аплодировали им на концерте. Но есть и минусы. Иногда предложение делается не столько ради отношений, сколько ради эффекта. Представьте ситуацию: мужчина организовал публичное предложение, девушка растерялась и сказала „да“, потому что вокруг тысячи зрителей. Позже выясняется, что сама она предпочла бы спокойный разговор наедине», — сказал Чепалов.

Он добавил, что публичность может создавать давление. То же касается гендер-пати.

«Для одних семей это веселый праздник ожидания ребенка. Для других превращается в соревнование: у кого красивее торт, эффектнее дым, дороже организация. Тогда внимание постепенно смещается с ребенка на шоу», — отметил психолог.

Чепалов уточнил, что отдельная проблема заключается в социальном сравнении. Когда человек регулярно видит в интернете предложения на стадионах, свадьбы на островах и гендер-пати с фейерверками, у него может возникнуть ощущение, что его собственная жизнь недостаточно яркая.

«Молодая мама думает: „У всех праздник, а мы просто узнали пол ребенка на УЗИ“. Мужчина вспоминает, что сделал предложение в кафе без музыкантов и сцены, и начинает обесценивать собственную историю. На самом деле психологическая ценность события определяется не количеством зрителей, а тем смыслом, который люди в него вкладывают. Для одной пары незабываемым станет предложение на сцене перед десятью тысячами человек. Для другой — прогулка в парке, которую никто не снимал на камеру», — рассказал эксперт.

Он заключил, что проблемы начинаются тогда, когда люди начинают жить не своей жизнью, а жизнью, которую, по их мнению, должны одобрить окружающие. Тогда важным становится уже не счастье, а его демонстрация.

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