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Врач назвал лучшую позу для секса в жару

В жаркую погоду лучшее положение для секса — на боку, так как это помогает снизить нагрузку на сердце, сообщил РИАМО врач-уролог, андролог, онколог, оперирующий хирург сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Антон Самсонов.

«Для профилактики в жаркую погоду необходимо контролировать артериальное давление, пить достаточное количество жидкости, по возможности снижать температуру в помещении, использовать техники и позы для коитуса с минимальной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему — например, положение на боку», — сказал Самсонов.

Он предупредил, что в жаркую погоду при нагрузках повышаются риски любого сердечно-сосудистого события.

«При малейших признаках недомогания — нарушение сознания, головокружение, слабость, головная боль, онемение конечностей или лица — прекратить контакт и немедленно обратиться к врачу», — подчеркнул врач.

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