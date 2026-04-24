Лавина завалила 4 человек в горах Бурятии недалеко от места предыдущей трагедии

Четыре человека попали в плен снежной стихии на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Туристов завалило лавиной, сообщает «112» .

Инцидент произошел на перевале «26 партийного съезда». Недалеко от этого места совсем недавно случилась другая трагедия, в которой погибла группа туристов.

Спасатели выехали на поиски людей. Их личности устанавливаются.

До этого трагедия произошла в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык. Группа путешественников из Красноярска в количестве 15 человек приехала в Монды для восхождения на пик, однако во время спуска погибли три человека. У путешественников оборвалась связка.

