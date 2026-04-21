Трое туристов насмерть замерзли в Бурятии из-за сильного ветра и снега

Погибшие в Бурятии три туриста застряли на «подушке» Мунку-Сардыка — так называется плато перед крутым скально-ледовым участком. Оно не защищено от ветра, из-за чего путешественники быстро замерзли насмерть, сообщает SHOT .

Остальные участники группы, ушедшие за помощью, все еще находятся на горе. Они ждут помощи уже примерно сутки.

Группа туристов из Красноярска состояла из 15 человек, по большей части из девушек. На высоте почти 3 тыс. метров, то есть, после «подушки», альпинисты обычно используют кошки и связываются веревками.

По предварительной информации, у путешественников оборвалась связка и трое человек получили травмы. Погода начала ухудшаться, а температура воздуха упала до минус 10 градусов. Начал дуть сильный ветер и выпал мокрый снег.

Тогда часть человек спустилась до ближайшего придорожного кафе и написала хозяину записку с просьбой вызвать спасателей для эвакуации погибших. По пути группа встретила еще двух туристов — супружескую пару, которая спускалась вниз. Супруги сфотографировали записку и позже позвонили в экстренные службы. Вызвать на помощь туристы ранее пыталась с помощью текстовой рации, отправляя таким образом спасателям сигналы.

В настоящий момент участники группы вернулись обратно к телам товарищей. Спасатели будут идти к месту происшествия еще примерно шесть часов. Им нужно преодолеть около 20 километров. Выжившие экстремалы рассказали, что чувствуют себя нормально, но нельзя исключать риск в будущем получить обморожение.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

