«Волшебная таблетка» не поможет: как похудеть без возврата веса

Люди годами пробуют диеты, срываются, ненавидят себя и снова пробуют. «Волшебная таблетка» для похудения кажется выходом без очередного провала, но не все так просто, сообщила РИАМО Диетолог Наталья Крот.

«Я вижу главную проблему: препарат не меняет пищевое поведение, он временно меняет физиологию. Отменил — вернулось. Теперь о неочевидном. Ожирение часто не про переедание. Хронический недосып повышает грелин — гормон голода, и человек физически не может не есть. Гипотиреоз, инсулинорезистентность, дефицит витамина D, хронический стресс с повышенным кортизолом — все это набирает вес руками самого организма», — сказала диетолог.

По ее словам, без анализов худеть вслепую — все равно что чинить машину с закрытым капотом.

«Похудение работает долго только тогда, когда перестает быть наказанием. Найдите движение, которое нравится: танцы, плавание, прогулки. Ешьте медленно и вкусно, а не быстро и правильно. Убирайте продукты постепенно, не запрещайте резко. Мозг ненавидит дефицит и саботирует его. Давайте себе достаточно сна, работайте со стрессом. Это скучнее таблетки, но это работает всегда», — объяснила эксперт.

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