Осторожно, пломбир: мороженое нужно выбирать не по яркой упаковке, а по составу

При выборе мороженого нужно обращать внимание на простой состав, умеренную жирность, небольшую порцию и отсутствие лишних добавок. При этом есть лакомство бесконтрольно нельзя, сообщил РИАМО кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Сколько можно есть

Универсальной нормы употребления мороженого нет: все зависит от рациона, активности и состояния здоровья. Если вес и сахар в норме, одна небольшая порция лакомства не станет проблемой. Но если речь идет о пломбире с глазурью и добавками, «незаметная» порция по калориям может оказаться довольно существенной.

Как выбрать мороженое

Летом мороженое лучше выбирать не по яркой упаковке, а по составу: чем короче список ингредиентов и чем меньше в нем растительных жиров, ароматизаторов и лишнего сахара, тем лучше. Самыми удачными вариантами обычно считаются классическое молочное или сливочное мороженое без «начинки», а также сорбеты с понятным составом, если нужен более легкий десерт.

Какое мороженое лучше

Если говорить о более «спокойном» для рациона варианте, то лучше выбирать мороженое без глазури, карамели, печенья, сиропов и большого количества добавок. В классическом продукте должны быть молоко, сливки, сахар и разрешенные стабилизаторы, а не длинный перечень заменителей и усилителей вкуса.

Сливочное мороженое обычно легче по калорийности, чем пломбир, а фруктовый сорбет — еще более легкий вариант, если в нем действительно есть фрукты, а не только сахар и ароматизаторы. Для тех, кто следит за весом, это часто самый разумный компромисс: десерт остается, а нагрузка на рацион ниже.

Какое лучше ограничить

С осторожностью стоит относиться к пломбиру, мороженому с высоким процентом жирности, шоколадной глазури, орехами, печеньем и сиропами. Такие варианты быстрее добавляют калории и сахар, а при регулярном употреблении могут мешать контролю веса и уровня глюкозы.

Не лучший выбор — мороженое с растительными жирами вместо молочного жира, а также продукт, где в составе много красителей, ароматизаторов и стабилизаторов, а молочных ингредиентов мало. Если мороженое выглядит слишком «идеально» и при этом состав вызывает вопросы, лучше взять более простой вариант.

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи лакомства. Праздник объединяет любителей мороженого по всему миру. В этот день проводятся конкурсы и состязания по поеданию лакомства.

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