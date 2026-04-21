Три человека замерзли насмерть при спуске с горы в Бурятии

Три экстремала погибли во время спуска с горы в Бурятии из-за переохлаждения

Три человека погибли от переохлаждения во время восхождения в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык в Республике Бурятии. Сотрудники СУ СК России по региону начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Следкома, группа путешественников из Красноярска в количестве 15 человек приехала в Монды Окинского района Бурятии. Они собирались подняться к пику Мунку-Сардык.

18 апреля покинули базу и отправились по маршруту. Он шел через реку Белый Иркут. Потом отправились к вершине.

Группа собиралась вернуться обратно 22 апреля. Но сегодня ряд путешественников из нее вышли к автомобильной трассе у подножия гор. Затем в одном из учреждений общепита неподалеку оставили записку. В ней рассказали о том, что во время спуска погибли три человека. Затем путешественники поднялись к месту происшествия.

Человек, которому принадлежит кафе, рассказал о сообщении спасателям. Экстремалов отправились искать.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.