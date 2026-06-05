Журнал опубликовал 21 исследование о градостроительстве Подмосковья

Свежий номер журнала «Архитектура и строительство России» посвятили градостроительной практике Подмосковья. В выпуск вошло 21 исследование о развитии региона, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Номер объединил материалы о различных аспектах развития территории — от истории формирования и особенностей регулярной застройки городов до вопросов нормирования, градостроительного моделирования, строительства вдоль магистралей и индивидуального жилищного строительства. Среди авторов — главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, руководители управлений Мособлархитектуры, специалисты НИИПИ градостроительства, а также представители Ассоциации проектировщиков Московской области и других научных и проектных организаций.

«В номере представлено 21 исследование на тему региона по различным направлениям. Такой концентрированный объем научных исследований, посвященных Подмосковью, создает нам мощную основу для поиска баланса в развитии региона», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Журнал «Архитектура и строительство России» издается с 1933 года и считается одним из ведущих архитектурно-строительных изданий страны. Он входит в перечень сериальных научных изданий Высшей аттестационной комиссии и рекомендован РАН, РААСН и РАХ для публикации основных научных результатов диссертаций. Презентация номера, посвященного Московской области, прошла в феврале 2026 года на II Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные подходы в градостроительстве: наука, образование, практика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.