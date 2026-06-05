Жители Подмосковья выберут объекты благоустройства до 12 июня

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит в Московской области с 21 апреля по 12 июня 2026 года на портале «Госуслуги». Жители региона старше 14 лет могут выбрать общественные территории, которые обновят в первую очередь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Голосование позволяет определить, какие общественные пространства в Подмосковье преобразят в современные и комфортные зоны для отдыха, прогулок и занятий спортом. Речь идет о дворах, скверах и других территориях, которые пользуются спросом у жителей.

Принять участие можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для этого необходимо авторизоваться через учетную запись на портале «Госуслуги» и выбрать территорию из предложенного списка.

Проголосовать могут жители Московской области, зарегистрированные на «Госуслугах» и достигшие 14-летнего возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.