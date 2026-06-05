В Клину захоронили останки летчика Иосифа Лузанчука

Захоронение останков младшего лейтенанта Иосифа Лузанчука прошло 4 июня на Мемориале воинской славы в Клину. Летчик, пропавший без вести в октябре 1941 года, был опознан поисковиками весной прошлого года после обнаружения фрагментов самолета в Калужской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Иосиф Лузанчук был выпускником Одесского летного училища и перед войной проходил службу в Клину. Здесь он встретил будущую супругу, однако вскоре ушел на фронт, так и не узнав, что станет отцом. В октябре 1941 года летчик отправился на боевое задание и не вернулся.

Весной прошлого года в Калужской области поисковики обнаружили фрагменты советского истребителя И-16 и останки пилота. Среди обломков сохранился номерной элемент конструкции, который помог установить принадлежность самолета. Архивные исследования подтвердили, что за штурвалом находился командир звена 178-го истребительного авиационного полка младший лейтенант Лузанчук.

«За время существования поискового отряда на территории округа мы нашли около полутора тысяч бойцов. Идентифицировать смогли только порядка полусотни. К сожалению, имен немного, и каждое имя — это огромная ценность», — рассказал руководитель поискового отряда «Подвиг» Павел Пустырев.

После установления личности начались поиски родственников. Выяснилось, что сын летчика Валерий всю жизнь пытался узнать судьбу пропавшего без вести отца, однако не дожил до этого дня. По решению семьи останки Иосифа Лузанчука захоронили в Клину — городе, где он жил, служил и встретил свою любовь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.