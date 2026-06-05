В Ступине проверили строительство котельной в Жилеве

В выезде приняли участие представители администрации округа, совета депутатов, общественной палаты и жители поселка. Они оценили ход работ на объекте инженерной инфраструктуры.

На площадке уже собрана блочно-модульная конструкция, подведены необходимые коммуникации. Продолжается монтаж дополнительного оборудования. С 1 по 15 сентября запланированы пусконаладочные работы, после чего котельная начнет работу в штатном режиме. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Котельную строят в рамках государственной программы модернизации инженерной инфраструктуры. После ввода она будет обеспечивать теплом и горячей водой 18 многоквартирных домов, где проживает около 1200 человек, а также Дом культуры, школу и детский сад.

«В настоящее время в работе у нас находится 11 котельных. По восьми из них мы имеем разную степень готовности, но плановые показатели соблюдаются. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 8 объектов. На данный момент 2 котельные находятся на стадии проектирования, а по одной, в селе Семеновское, мы сейчас решаем вопрос получения земельного участка», — рассказал заместитель директора по строительству подрядной организации Роман Баринов.

Депутат местного совета депутатов Иван Осадчев подчеркнул значимость проекта для жителей.

«Объект крайне важен для жителей — от него зависит стабильное теплоснабжение социальных учреждений и жилых домов в зимний период. Благодаря контролю и поддержке в рамках народной программы партии «Единая Россия» удалось привлечь необходимое финансирование из областного бюджета, ускорить прохождение административных процедур и держать на постоянном контроле качество строительства. Мы регулярно выезжаем на площадку, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Уверен, что уже к отопительному сезону жители Жилево получат надежный и современный источник тепла», — отметил Осадчев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.