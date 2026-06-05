В Волоколамске и Клину 7 июня ограничат движение из-за велозаезда

Движение транспорта временно перекроют 7 июня в Волоколамске и Клину из-за проведения велозаездов Gran Fondo Russia. Ограничения будут действовать с 7:00 до 16:30 на ряде региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В воскресенье в Волоколамске и Клину пройдут взрослый и детский велозаезды Gran Fondo Russia. На время мероприятия движение перекроют на нескольких участках региональных трасс.

Ограничения затронут Волоколамское шоссе с 95,4 по 118,1 км, дорогу «Лотошино – Суворово – Клин» в Волоколамске с 40,9 по 49,6 км и в Клину с 49,6 по 62 км, а также дорогу «Чисмена – Теряево» со 2 по 21,5 км.

Изменится схема движения шести автобусных маршрутов. Маршрут №23 «а/в Волоколамск – Ильино-Теряево» проследует от автовокзала до остановки «Поворот на Чисмену», рейсы до «Теряево (центр)» временно отменят. Автобусы №24 «а/в Волоколамск – Сычево» поедут в объезд по трассе М-9 «Балтия» от остановки «Подстанция» до «Сычево». Отправление от автовокзала Волоколамска запланировано в 07:10, 07:47, 11:30, 12:10 и 14:00, обратно — в 07:50, 09:00, 09:56, 11:13, 13:00 и 14:21.

Маршрут №31 «Волоколамск (ж/д вокзал) – Шанино» выполнит укороченные рейсы до остановки «Теряево (БАМ)» в 06:40, 11:15 и 13:05. Рейсы маршрутов №55, 43 и 38 на период проведения велозаезда отменят.

Актуальную информацию о дорожной ситуации можно получить в официальном канале ведомства: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.