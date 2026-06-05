Башкортостан занял третье место в рейтинге инвестклимата

Башкортостан вошел в тройку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Вложения в основной капитал в 2025 году достигли 852,6 млрд рублей, сообщает «Бриф24» .

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров на ПМЭФ-2026 рассказал, что за семь лет инвестиции в основной капитал региона выросли на 76,6%. Это почти вдвое выше среднероссийского показателя в 37,5%.

По темпам прироста инвестиций республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе и вошла в топ-12 регионов России. В 2025 году завершился семилетний цикл непрерывного роста вложений, что стало рекордом для региона.

Инвестиционный портфель Башкортостана включает 2364 проекта на 1,3 трлн рублей. За год их число выросло на 200, а общий объем заявленных вложений увеличился на 61 млрд рублей.

Назаров отметил, что каждый третий рубль экономики республики направляется на развитие, создание производств, инфраструктуры и рабочих мест. Власти связывают результат с работой по улучшению условий для бизнеса и сопровождению инвесторов.

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