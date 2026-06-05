Регионы представили локальные блюда на ПМЭФ-2026

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ПМЭФ-2026 стал площадкой для презентации гастрономических брендов регионов России. Участникам предложили локальные продукты, авторские напитки и блюда, сообщает АБН24 .

На стенде Тульской области гостям предлагали тульские пряники, яблочную пастилу и кофе на зерне местной обжарки. Бариста готовили напитки с добавлением тульского пряника или суворовской конфеты.

Самарская область открыла гастробар с самарским американо, капучино по-волжски, латте «Самарская Лука» и эспрессо по-тольяттински. Гостям также подавали безалкогольную «жигулевскую пену» с раками, протеиновые батончики и конфеты местного производства.

Смоленская область представила продукты здорового питания: злаковые батончики, сухие завтраки, напитки без сахара, перекусы из сухофруктов и меда, хлебцы и снеки.

Отдельная зона работала с молочной продукцией. Посетители пробовали йогурты, творожные сырки, сметану, мороженое, завтраки и сырники.

Автономная некоммерческая организация «Евразия» угощала травяными, цветочно-фруктовыми, облепиховыми и липовыми чаями. На площадке выпекали лепешки в тандыре, также подавали пряники, маффины, воду и сухое вино.

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