Эксперты России и Китая обсудили технологии для Арктики

сегодня в 15:55

Проектный офис развития Арктики познакомил российский бизнес с китайскими технологиями для работы на севере. Делегация изучила решения для строительства, логистики и судоходства, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Проектный офис развития Арктики подвел итоги рабочей поездки российских специалистов в Китай. Встречи прошли в Циндао и Шанхае при поддержке ПОРА и китайских партнеров.

Стороны решили вместе работать над проектами строительства на вечной мерзлоте, цифровизации морской логистики, экологической устойчивости судоходства и инфраструктуры Трансарктического транспортного маршрута.

В делегацию вошли представители ПОРА, крупных промышленных компаний, Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля и Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне.

Участники обсудили цифровые системы управления логистикой, мониторинг энергоэффективности судов, очистку балластных вод и снижение выбросов. Отдельно речь шла о развитии Северного морского пути, Трансарктического коридора и арктических портов.

Китайские специалисты представили опыт проектирования инфраструктуры в сложном климате. Партнеры также заявили о готовности углублять научно-техническое сотрудничество с Россией в инфраструктуре, морских маршрутах, климатических технологиях и развитии арктических регионов.

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