Народный артист России Аскольд Запашный рассказал о работе над «Петровскими ассамблеями» и идее хоккейного телешоу, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Петербурге Запашный стал режиссером концертной программы ко Дню города на «Газпром Арене». Технические ограничения стадиона не позволили провести «Тесла-шоу» с живыми молниями. В программу вошли цирковой, спортивный и танцевальный блоки, а также выступления популярных артистов.

«Но моя задача — удовлетворить публику, а не себя», — сказал Запашный.

Артист отметил, что при выборе молодых исполнителей советовался с младшей дочерью Эльзой. Он считает, что режиссер должен понимать аудиторию и уважать репертуар приглашенных музыкантов.

Запашный также защитил цирк с животными и назвал критику дрессуры чистой политикой. Он напомнил, что работа с тиграми и львами опасна: его дед Василий погиб после нападения животных, а сам артист получал травмы от когтей.

Большой Московский цирк недавно выезжал в Луганскую и Донецкую народные республики коллективом примерно из 80 человек. Запашный назвал местных зрителей одной из лучших публик в своей карьере.

Запашный играет в хоккей пять-шесть раз в неделю и состоит в трех любительских командах. Он разрабатывает телешоу с известными хоккеистами и медиаперсонами, которые умеют играть или готовы учиться.

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