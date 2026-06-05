Юрист предупредил туристов об ответственности за сувениры

Туристам стоит проверять правила вывоза сувениров из других стран. За ряд предметов без документов грозит ответственность, сообщает RT .

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что на некоторых участках границы России действуют ограничения на ввоз алкоголя и табачных изделий.

Многие страны строго регулируют вывоз изделий из редких и исчезающих животных. Это касается слоновой кости, черепашьего панциря, кораллов, отдельных видов раковин, а также изделий из рептилий и млекопитающих. Без специальных документов экспорт таких вещей запрещен.

Отдельные правила действуют для антиквариата и культурных ценностей старше 100 лет, монет и картин. Для них нужен сертификат. Индия, Мексика, Италия, Греция и ряд других стран запрещают вывоз артефактов.

Соловьев призвал осторожно относиться к ножам, традиционным инструментам и сувенирным пистолетам. После экспертизы за их провоз может наступить в том числе уголовная ответственность. Растения, семена, луковицы и сушеные травы подпадают под санитарно-карантинные ограничения. Под контролем также материалы из редких пород дерева, янтарь, минералы и лекарства.

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