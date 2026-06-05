Юрист предупредил туристов об ответственности за сувениры
Фото - © Lily / Фотобанк Лори
Туристам стоит проверять правила вывоза сувениров из других стран. За ряд предметов без документов грозит ответственность, сообщает RT.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что на некоторых участках границы России действуют ограничения на ввоз алкоголя и табачных изделий.
Многие страны строго регулируют вывоз изделий из редких и исчезающих животных. Это касается слоновой кости, черепашьего панциря, кораллов, отдельных видов раковин, а также изделий из рептилий и млекопитающих. Без специальных документов экспорт таких вещей запрещен.
Отдельные правила действуют для антиквариата и культурных ценностей старше 100 лет, монет и картин. Для них нужен сертификат. Индия, Мексика, Италия, Греция и ряд других стран запрещают вывоз артефактов.
Соловьев призвал осторожно относиться к ножам, традиционным инструментам и сувенирным пистолетам. После экспертизы за их провоз может наступить в том числе уголовная ответственность. Растения, семена, луковицы и сушеные травы подпадают под санитарно-карантинные ограничения. Под контролем также материалы из редких пород дерева, янтарь, минералы и лекарства.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.