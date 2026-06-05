Заколоченный холодильник с трупом нашли в Башкирии

В Салавате обнаружили заколоченный холодильник, внутри которого лежал труп. Подозреваемого в убийстве задержали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

Следователи предъявили обвинение 35-летнему ранее судимому местному жителю в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Суд арестовал мужчину.

По версии СК, в декабре прошлого года злоумышленник в компании знакомых распивал алкоголь в одной из квартир в Салавате. В какой-то момент между ним и его 67-летним знакомым произошел бытовой конфликт, который перерос в драку. Пьяный мужчина нанес оппоненту множество ударов по различным частям тела руками. От полученных травм его жертва умерла на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, местный житель вместе со знакомым купил старый холодильник, поместил туда тело. Затем заказал доставку груза на арендованной машине на окраину города, оставив труп на берегу реки Белой.

Тело погибшего нашли местные жители в мае этого года. Дактилоскопическая экспертиза показала личность потерпевшего.

Силовики установили круг общения погибшего, а также выяснили, где и в чьей компании мужчину видели в последний раз. Вскоре обвиняемый в убийстве был задержан.

Сейчас продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования правоохранители дадут оценку действиям мужчины, который помог скрыть тело.

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