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«В ротик тебе дать можем»: бренд презервативов попал в скандал из-за SММщика

Известный бренд презервативов оказался в центре очередного скандала из-за своего SMM-специалиста.

Девушка по имени Майя в соцсети рассказала, что предложила бренду сотрудничество, но в ответ получила лишь хамские сообщения.

«Для сотрудничества пиши на почту, <…> наши коллеги ответят. Еще в ротик тебе дать можем», — ответили ей в официальном аккаунте.

На просьбу Майи общаться адекватнее SММщик ответил «Ути-пути, обиделась на бренд презиков».

Позднее в компании назвали произошедшее «очевидным переходом всех дозволенных границ». Перед девушкой извинились, а с SMM-специалистом бренд прекратил сотрудничество.

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