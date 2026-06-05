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Щеголев и Пушков выбили страйк в боулинге RT на ПМЭФ

Полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и сенатор Совфеда Алексей Пушков сыграли в боулинг RT на ПМЭФ.

Игорь Щеголев и Алексей Пушков на двоих выбили страйк в боулинге RT на Петербургском международном экономическом форуме.

«Хотите, чтобы я Сороса* сбил?» — спросил Пушков во время броска по кеглям.

Ранее сербский режиссер и президент российского кинофестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица посетил стенд RT на ПМЭФ. Там он потрепал финансиста Джорджа Сороса* за нос.

* Деятельность фонда «Открытое общество» признана нежелательной в РФ.

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