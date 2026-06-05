Отец года: муж блогера-миллионника Каспарянц подразнил львицу годовалой дочкой

29-летняя блогер-миллионник Карины Каспарянц и ее муж Оск Маркарян столкнулись с отменой в соцсетях после выложенного видео, на котором мужчина подразнил львицу своей годовалой дочкой, сообщает SHOT .

Супруги вместе с детьми путешествуют по США, они уехали в конце февраля.

В одной из поездок семья сходила в местный зоопарк. Там блогер сняла видео, как муж подносит дочку к забору, за которым ходит львица. Он водит малышкой влево-вправо, проверяя реакцию хищницы. Женщина назвала его «отцом года», а позже сказала, что это весело и можно попробовать еще раз.

Каспарянц опубликовала у себя сторис с видео, но через час удалила его. Пользователи все же успели сохранить ролик и раскритиковали супругов, многие при этом сравнили его с блогером Сергеем Косенко, кинувшим двухмесячного сына в сугроб.

Косенко снял и распространил в Сети видео с двухмесячным сыном в январе 2024 года. На нем видно, как мужчина поднимает вверх младенца, одетого в зимнюю одежду, и с улыбкой на лице бросает в сугроб. Позднее за ролик с экстремальными действиями Косенко осудили подписчики, и ему пришлось извиняться.

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