Прочувствовала харчо: молодая актриса отравилась в кафе известной торговой сети

Актриса Кристина Толмачева в личном блоге рассказала, как отравилась супом харчо в кафе известной торговой сети. Девушке пришлось ставить капельницы, а симптомы она почувствовала буквально сразу после трапезы.

Семья отправилась на шоппинг, а в перерыве они решили перекусить в кафе. Из общего на столе был чай и лепешки, но только актриса решила заказать суп харчо. Она не почувствовала никакого подвоха кроме большого количества специй.

«Реакция была моментальной. Я сразу же побежала, выложила 30 рублей и почувствовала этот харчо очень хорошо! Все остальное время, пока мы шли к павильону, у меня кружилась голова. Через час, когда мы вернулись домой, меня стошнило», — рассказала Толмачева.

У девушки поднялась температура, ей было очень плохо. Через четыре дня после отравления у пострадавшей до сих пор болел живот. В итоге ей пришлось делать капельницы от интоксикации.

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